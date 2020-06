Scaloni: “Porte aperte per Icardi, ha l’età giusta per fare bene. Parlai con lui quando era in conflitto con l’Inter”

Il rapporto tra Mauro Icardi e la sua Nazionale è stato sempre particolare. Dopo la questione Wanda-Maxi Lopez, in Argentina le discussioni sul suo conto sono state sempre più accese e nell’ambiente si è manifestato spesso del malumore nei suoi confronti. Nemico pubblico di Mauro è ormai da anni Diego Armando Maradona, che più volte pubblicamente ha gettato fango su di lui, ritenendolo non all’altezza dell’Albiceleste. Icardi vanta 8 partite e un gol con la propria Nazionale, ma è da un po’ di tempo che è fuori dalla rosa dei convocati, avendo giocato l’ultima gara nel novembre del 2018. Su di lui sono emerse delle dichiarazioni del ct Lionel Scaloni, in cui ha spiegato il suo punto di vista sulle mancate convocazioni dell’ex Inter.

Queste le parole del tecnico, rilasciate ai microfoni di DirectTV: “Icardi è ancora nei nostri piani, sa benissimo come vanno le cose. Ho parlato al telefono con lui a un certo punto, quando era in conflitto con l’Inter. Gli ho spiegato che l’avrei lasciato fuori dai convocati, preferendo altri che stavano giocando nel loro club. E dopo la Copa America è esploso Lucas Alario. Ma Mauro non viene messo da parte, ha anche l’età giusta per diventare un grande marcatore”.



