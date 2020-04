Scambio Lautaro-Griezmann? I tifosi dell’Inter snobbano il francese nel sondaggio di gazzetta.it

Ha stravinto Lautaro Martinez la sfida diretta con Antoine Griezmann nel sondaggio lanciato nella giornata di ieri da gazzetta.it sul possibile scambio tra i due centravanti. L’attaccante argentino, divenuto insieme a Romelu Lukaku uno dei calciatori più amati tra i tifosi della rosa dell’Inter, è stato preferito nettamente all’attaccante francese, che alla sua prima annata con la maglia del Barcellona sta facendo più fatica del previsto.

Questo l’esito del sondaggio riassunto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “I lettori di Gazzetta.it scelgono Lautaro. Ieri le risposte al nostro sondaggio ‘Lautaro per Griezmann: fareste lo scambio?’ hanno dato… ragione al numero 10 argentino. Il 77,6% dei tifosi ha infatti risposto no, solo il 22,4% preferirebbe vedere Griezmann in nerazzurro”.

