Scambio Politano-Llorente, i dubbi di Pistocchi: “Non sposta gli equilibri! Ecco chi deve acquistare il Napoli dall’Inter”

E’ stata lanciata sabato poco prima del fischio d’inizio di Inter-Genoa l’indiscrezione di mercato che vedrebbe Matteo Politano e Fernando Llorente coinvolti in uno scambio di prestiti tra Inter e Napoli. Una soluzione che, come detto nel suo intervento a Radio Kiss Kiss, non convince del tutto il giornalista Maurizio Pistocchi.

Ecco il suo commento: “Scambio Llorente-Politano? Io credo che siano due operazioni che non spostano gli equilibri. Magari entrambe le società potrebbero avere qualche vantaggio oppure no. Ma non mi sembra nulla di eclatante. Il calciatore ideale per il Napoli è Godin. Il difensore dei nerazzurri, in coppia con Koulibaly, farebbe delle cose eccelse. Al Napoli manca un difensore come lui, capace di impostare l’azione e con il senegalese formerebbe la classica coppia perfetta”.

