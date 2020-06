Scanziani su Lautaro: “Cederlo può non essere un male se lo sostituisci con dei grandi nomi”

Alessandro Scanziani, ex giocatore nerazzurro sul finire degli anni ’70, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della sua ex squadra e del possibile andamento di questa stagione, senza dimenticare il vero argomento caldo del momento: la possibile cessione di Lautaro Martinez.

Scanziani ha dichiarato: “L’importante per me in questa stagione non è tanto dove si finirà in classifica come posizione, ma migliorarsi in maniera netta rispetto alla precedente. Lo scorso anno l’Inter ha fatto 69 punti, finire con 80 sarebbe un traguardo molto importante, anche se dovesse arrivare comunque terza dietro Lazio e Juve“.

“Migliorarsi di anno in anno è fondamentale per poi poter competere in un futuro immediato per obiettivi importanti come lo Scudetto. La Coppa Italia? Purtroppo in Italia viene spesso bistrattata e considerata poco, ma vincerla aiuterebbe a riabituarsi a vincere”.

Sul mercato, Scanziani ha poi proseguito: “Penso che, alla luce della situazione attuale e della volontà del calciatore, l’Inter potrebbe accontentarsi di qualcosa meno del valore effettivo della clausola. Certo è che l’importante è come lo sostituisci, se innesti giocatori di un certo spessore perderlo potrebbe rivelarsi produttivo invece che dannoso. Anche perché con i soldi derivati dalla cessione di Icardi l’Inter potrebbe avere tanti soldi da reinvestire per prendere almeno 3-4 giocatori, in un mercato che sarà ridimensionato molto nelle cifre dal Covid-19″.

