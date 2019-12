Scaroni: “Superiamo la nostalgia di San Siro, dobbiamo andare verso il futuro”

Non si è ancora sciolto il nodo sul nuovo stadio che Inter e Milan stanno cercando di progettare insieme per rimpiazzare il vecchio San Siro. I dialoghi con il comune di Milano non hanno fatto passi in avanti negli ultimi tempi e da parte del sindaco Giuseppe Sala rimane viva l’idea di poter ristrutturare per una nuova rifunzionalizzazione il Meazza. I due club da questo punto di vista non ne vogliono sapere, così la situazione continua a rimanere irrisolta.

Intervistato da BBC Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha fatto il punto sul suo pensiero: “Stiamo progettando un nuovo stadio nella stessa zona in cui si trova l’attuale San Siro. E lo stiamo sviluppando insieme all’Inter. Utilizziamo già assieme il termine San Siro‘e vogliamo continuare a farlo con il nuovo stadio. Il punto è: cosa si può mantenere del vecchio stadio per mantenere la sua memoria? San Siro l’ho visto per la prima volta più di 30 anni fa ma dobbiamo superare la nostalgia perché dobbiamo andare verso il futuro non verso il passato”.

