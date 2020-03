Scatta l’ora di Eriksen: il danese per guidare l’Inter nel tour de force in arrivo

Sembra essere arrivata, finalmente, l’ora di Christian Eriksen. Il centrocampista danese, utilizzato dal primo minuto, fin qui, solo in gare ‘di secondo piano’, dovrebbe avere la possibilità di prendere per mano l’Inter anche contro Napoli e Juventus, prossimi due incontri che i nerazzurri hanno in programma in calendario. Non è stata ancora accantonata, però, l’ipotesi di schierare Matias Vecino a Torino.

Il Corriere dello Sport, infatti, spiega come a livello tattico Eriksen si sia inserito bene nella fase di possesso, mentre lasci ancora un po’ a desiderare in quella di non possesso. Conte, quindi, sta lavorando incessantemente per continuare a farlo crescere, ma potrebbe ancora non fidarsi al 100% di schierarlo in una gara decisiva e sentita come quella contro la Juventus.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!