Scatto Inter per Giroud: intesa sul contratto e sì del giocatore. Da limare le cifre del conguaglio

Come un fulmine a ciel sereno, l’Inter sceglie di accelerare anche per rafforzare il reparto avanzato di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri sarebbero ancora a caccia di Olivier Giroud per puntellare la rosa interista. Lo scatto è di pochissimi minuti fa e racconta di un’intesa già assicurata con il Chelsea: pronto un contratto di due anni e mezzo per il calciatore della Nazionale francese. Sul piatto un conguaglio di 8-10 milioni di euro per i Blues da parte del Chelsea.

Dopo il pressing per Ashley Young, l’Inter sceglie di guardare ancora in casa Premier League ed accelera per l’assalto ad Olivier Giroud. Intesa contrattuale già trovata, ma i nerazzurri starebbero provando ad abbassare la cifra da destinare alle casse del Chelsea. Marotta ed Ausilio al lavoro per acquistare sin da subito il calciatore, nonostante la scadenza del contratto fissata per il prossimo giugno.

