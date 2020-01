Scatto Parma per Llorente: trattativa avviata con il Napoli per lo spagnolo

Il Parma anticipa tutti e prova ad assicurarsi il centravanti del Napoli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, i ducali avrebbero avviato la trattativa con i partenopei per la firma di Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, inseguito dall’Inter per il ruolo di vice Lukaku, sarebbe stato indicato dal club emiliano come possibile sostituto di Roberto Inglese, ko per un brutto infortunio.

Trattativa avviata tra i due club per il trasferimento del centravanti spagnolo. Nei giorni scorsi, il giocatore era stato accostato ai nerazzurri in un possibile scambio di prestiti con Matteo Politano, ormai stabilmente in orbita Napoli. Con uno scatto importante, il Parma si lancia al lavoro per il grande colpo in attacco. In cima alla lista dei desideri per rinforzare l’undici di D’Aversa c’è il nome di Fernando Llorente, in uscita dal club partenopeo e pronto dunque ad una nuova avventura in Serie A.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!