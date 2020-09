Scelti gli allenatori delle giovanili: Madonna confermato in Primavera, c’è Chivu per l’U18. Tutti i nomi

Sono stati annunciati ufficializzati quest’oggi dall’Inter i nomi degli allenatori che guideranno le formazioni giovanili nerazzurre nella stagione che sta per iniziare. In Primavera confermato per il terzo anno consecutivo Armando Madonna, nell’ultimo anno terzo in classifica nel momento in cui il torneo è stata sospesa a causa della pandemia da Coronavirus. In Under 18 ci sarà l’ex difensore Cristian Chivu, promosso dopo l’ultimo campionato in U17.

Di seguito la lista completa:

Primavera: Armando Madonna

Under 18: Cristian Chivu

Under 17: Andrea Zanchetta

Under 16: Tiziano Polenghi

Under 15: Paolo Annoni

