Inter-Bayer Leverkusen, l’arbitro sarà Carlos Del Cerro Grande. Il precedente fa sorridere

Designato l’arbitro che dirigerà la sfida fra Inter e Bayer Leverkusen, che si disputerà lunedì sera e che sarà valevole per i quarti di finale di Europa League. Sarò lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, coaudivato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Quarto uomo sarà Jesus Gil Manzano, mentre i ruoli di VAR ed AVAR spetteranno ad Alejandro Hernandez e José Maria Sanchez.

Un solo precedente per il direttore di gara con l’Inter, nella partita dei sedicesimi di finale di Europa League. Carlos Del Cerro Grande ha infatti arbitrato la gara dei nerazzurri contro il Ludogorets disputata lo scorso 20 febbraio, vinta per due reti a zero dagli uomini di Antonio Conte.

Il fischietto spagnolo, di quarantaquattro anni, ha diretto anche la sfida di andata fra Ajax e Juventus della scorsa stagione, valevole per i quarti di finale di andata di Champions League. Due i precedenti con il Napoli, con un pareggio ed una sconfitta azzurra, uno con la nazionale under 21.

