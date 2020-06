Schelotto sogna l’Italia: “Le parole di Moratti dopo il derby un ricordo speciale”

Un passato ricco di emozioni all’Inter ed una possibile esperienza che rischia di avvicinarlo nuovamente all’Italia. Ezequiel Schelotto oggi è in Inghilterra, al Brighton, ma coltiva giorno dopo giorno il desiderio di tornare nel Paese in cui, tra Atalanta e Inter, è riuscito anche ad imporsi in Serie A.

“Italia? La società vorrebbe che restassi – ha raccontato a Tuttosport – e in Inghilterra mi trovo molto bene, ma durante la carriera ho imparato a non chiudere nessuna porta. Tanti club hanno già bussato ed ho intenzione di ascoltare tutti. Ho giocato ovunque, da Nord a Sud, e di ogni piazza conservo qualcosa di speciale. Dalla doppia promozione con il Cesena al primo gol in Serie A in un Catania-Lazio, dall’incredibile salvezza ottenuta con l’Atalanta alle parole di Moratti dopo aver deciso il derby di Milano“. Dolci i ricordi nerazzurri per Ezequiel Schelotto, protagonista nel derby del febbraio del 2013: una notte indimenticabile, resa ancor più romantica dai complimenti di Moratti.

