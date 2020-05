GdS – L’analisi di Schianchi: “Cavani bollito? No, può dare tanto e piace molto a Conte”

Edinson Cavani è un bollito? La domanda lascia spazio a svariate interpretazioni, ma la risposta, apparentemente, sembra virare verso un secco no. È quello che pensa anche Andrea Schianchi, che nella sua analisi odierna sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, spinge l’uruguaiano verso i lidi nerazzurri di Appiano Gentile.

In primis, viene posto l’accento sul paragone con Zlatan Ibrahimovic, accasatosi sulla sponda rossonera del Naviglio: “Perché Cavani dovrebbe essere un bollito a 33 anni ed Ibrahimovic, invece, a oltre 38 lo si considera un Highlander capace di cambiare il volto di un’intera squadra? La verità è che l’età conta poco: molto di più serve osservare il fisico e la testa. Bisogna capire se il “bollito” di turno ha le motivazioni giuste per vivere una nuova avventura“.

Inoltre, l’analisi si sposta sull’eventuale impatto che avrebbe l’attaccante del PSG sulla squadra di Antonio Conte: “L’Inter migliorerebbe con Cavani al posto di Lautaro? Per rispondere ci si deve calare nel calcio di Conte: all’allenatore nerazzurro piacciono le punte che fanno tanto movimento e Cavani si è sempre distinto per questa caratteristica. Sullo spirito di sacrificio di Cavani ci si può mettere la mano sul fuoco, perché fa parte del suo dna: quante volte lo si è visto in difesa, a combattere e a lottare, proprio come piace a Conte?“.

Infine, la compatibilità con il 9 belga, Romelu Lukaku: “E poi, i suoi movimenti sarebbero perfettamente complementari a quelli di Lukaku: uno viene incontro e l’altro attacca la profondità, cosa che non sempre con Lautaro si è vista. Con Cavani, di certo l’Inter sarebbe più contiana“.

