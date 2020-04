Schillaci: “Giusto che l’Italia e il calcio ripartano. Scudetto? L’Inter può ancora dire la sua”

Salvatore Schillaci è ormai da 30 anni a questa parte il simbolo del piccolo Davide che all’improvviso diventa un eroe contro i Golia. Diventato l’emblema delle notti magiche di Italia ’90, Totò ha parlato ai microfoni di La Stampa: “Secondo me è giusto che l’Italia provi a ripartire, sia per il calcio che per tutto il resto. Certo, bisognerà osservare tutte le cautele necessarie, ma siamo obbligati a muoverci per evitare un tracollo economico. La mia attività è chiusa da 2 mesi, ma io rimango un privilegiato, bisogna pensare a chi soffre e fatica davvero. Dobbiamo iniziare a convivere con il Covid, anche nel calcio, che è lo specchio del paese”.

Sulla eventuale ripresa di una lotta scudetto, Schillaci ha poi dichiarato: “Sinceramente io non taglierei fuori l’Inter, non è una corsa a due tra Juve e Lazio. Anche perché non pensate sia come riannodare un filo: una ripartenza significherebbe iniziare praticamente da zero. Bisognerà fare una nuova preparazione, trovare nuovi stimoli… non sarà affatto semplice. La classifica dice una cosa, ma con una situazione del genere tutto può cambiare. Quindi occhio anche all’Inter“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!