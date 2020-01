Schira allontana Eriksen dall’Inter: “Il danese a gennaio non lascerà gli Spurs”

Un sogno per gennaio, sempre più vicino all’illusione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, Christian Eriksen non lascerà il Tottenham questo inverno. Il giornalista analizza le trattative del suo agente Martin Schoots, al lavoro per liberarlo a zero dagli Spurs nella prossima estate. Proseguono i contatti con alcune tra le big d’Europa, Inter compresa, ma il calciatore dovrebbe lasciare l’Inghilterra solo a fine campionato. Il tutto dopo aver rinunciato al rinnovo offerto dal suo club che prevedeva un nuovo contratto sui 9 milioni annui più bonus.

Una pista dunque sempre più difficile quella che porta al danese, soprattutto in ottica gennaio. I nerazzurri tentano Eriksen, ma per il danese c’è una folta concorrenza pronta ad accelerare in qualsiasi momento. Il giocatore, secondo Nicolò Schira, continuerà a scendere in campo con il Tottenham fino a maggio. Da giugno, poi, via libera agli assalti.

