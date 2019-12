Schira: “Inter-Vidal, sensazioni positive. Decisiva la volontà del calciatore, vi spiego la formula”

I contatti tra l’Inter e il Barcellona per Arturo Vidal sono partiti ormai da diverso tempo. Sebbene gli sforzi del club catalano nel voler convincere a tutti i costi il centrocampista cileno a rimanere, l’ex Bayern Monaco sembra aver già preso la propria decisione. Come raccontato dal giornalista Nicolò Schira sulle frequenze di Radio Sportiva, il calciatore blaugrana ha in testa solo l’Inter e il ritorno in Italia, sotto la guida di un tecnico che meglio di chiunque altro ha saputo valorizzarlo come Antonio Conte.

Questo il punto della trattativa fatto da Schira, in cui racconta anche i dettagli della formula tra i due club per il trasferimento del cileno: “Il suo desiderio è tornare in Italia, all’Inter. C’è ancora un po’ di distanza tra domanda e offerta, ma la sensazione è che la trattativa sia incanalata in maniera positiva. Potrebbe arrivare in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto”.

