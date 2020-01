Schöne: “Eriksen giocatore fantastico. Punizioni? E’ fortissimo, ma io sono più bravo”

Dopo l’esordio per nulla scontato di ieri sera nella ripresa di Inter-Fiorentina, finalmente Christian Eriksen avrà a disposizione qualche giorno per metter sulle gambe qualche allenamento in più insieme ai nuovi compagni sotto gli ordini di Antonio Conte. Il tecnico già ieri sera ha spiegato di aver mandato in campo il danese a causa della poche alternative a centrocampo e che vorrà utilizzare i prossimi allenamenti per farlo entrare immediatamente nella sua idea di gioco.

Un altro danese che gioca nel campionato italiano è Lasse Schöne, arrivato la scorsa estate al Genoa dall’Ajax. E, ai microfoni di Sky Sport 24, il centrocampista rossoblù ha commentato così l’arrivo del connazionale: “Eriksen? Un giocatore fantastico, basta guardare le statistiche in Premier League. E’ il numero uno per assist, per occasioni create. Un giocatore fantastico in campo e un bravo ragazzo fuori. Lo chiamerò la prossima settimana quando tutto sarà più tranquillo. Mi ha ringraziato per il messaggio di benvenuto e mi ha detto che non vede l’ora di iniziare. Gli auguro il meglio ad eccezione di due partite l’anno… I calci di punizione? E’ fortissimo, ma forse io sono più bravo”.

