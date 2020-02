Scolaresca bulgara bloccata a Milano, il Ludogorets offre assistenza per il rientro

Scenderà in campo alle 21.00 il Ludogorets contro l’Inter nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Nel mentre però, la squadra bulgara si è resa protagonista di un bel gesto di solidarietà. Come riportato dal sito nova.bg e affermato dal primo ministro Boyko Borisov, il club si è infatti offerto di dare assistenza ad una scolaresca di Kavarna, città bulgara, che si trova al momento vicino a Milano, dicendosi pronto a riportarli in Bulgaria su un volo charter insieme a loro dopo la partita al fine di evitare loro i rischi legati all’emergenza coronavirus.

Sempre secondo quanto affermato da Borisov però, sarebbe stato preparato un Airbus dedicato alla scolaresca che sarà fatta sbarcare nella notte in Bulgaria e sottoposta poi alla quarantena.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!