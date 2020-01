Sconcerti: “Il mercato? Per l’Inter sarà un ottimo aiuto. Young meglio di Biraghi”

Tra il mercato e la stagione nerazzurra. Mario Sconcerti, intervenuto all’interno della trasmissione Stadio Aperto su TMW Radio, ha commentato sia i possibili movimenti dell’Inter in questa sessione di calciomercato che il rendimento della squadra di Antonio Conte nelle ultime gare. Queste le sue parole:

“Il mercato con questo tipo di giocatori è un ottimo aiuto, Moses ha dato il meglio di sé con Conte. Young ha 35 anni ma credo sia meglio di Biraghi come tipo di giocatore. E poi c’è da vedere se l’Inter riuscirà a prendere Eriksen. Il fatto che Mourinho abbia detto lo convochiamo, lascia intendere qualcosa in più. Queste partite fanno parte del periodo in cui Conte si aspettava questo tipo di difficoltà fisica che si trasmette sull’intensità del gioco e quindi trasforma l’Inter“.



