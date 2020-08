Sconcerti: “Si sente parlare di Allegri al posto di Conte, ma che fine ha fatto realmente?”

Negli ultimissimi giorni, come conseguenza naturale dello sfogo di Antonio Conte, è stato riproposto in ottica Inter il nome di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, tra l’altro, si era trovato in una situazione molto simile anche prima del passaggio in bianconero, dopo l’addio del tecnico leccese in seguito ai rapporti burrascosi con il presidente Agnelli e la successiva chiamata di Marotta nei suoi confronti. Lo stesso Allegri, però, da un anno a questa parte sembra essere completamente scomparso dai radar, lontano sia dai riflettori degli stadi che da quelli televisivi.

A tal proposito, ecco l’interrogativo di Sconcerti sull’allenatore toscano affidato a calciomercato.com: “Si sente parlare di Allegri eventualmente al posto di Conte se non dovesse fermarsi la sua polemica con la proprietà dell’Inter. Ma che fine ha fatto Allegri? Possibile ad agosto inoltrato, dopo un anno di libertà retribuita, non abbia ancora un accordo con nessuno? Sarebbe molto strano, anche in una stagione che strana è stata certamente. Quando un grande allenatore è libero, si fa intervistare, appare, cerca di vivere dentro la notizia per non essere dimenticato. Allegri è in vacanza dal calcio da un anno intero”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<