Sconcerti: “Conte ricuce l’Inter. Eriksen non è un fuoriclasse, ma il centrocampo ora è completo”

Specialmente nel primo tempo, quella di ieri non è stata ovviamente una grande Inter. La solidità difensiva ed i cambi azzeccati da Antonio Conte nella ripresa, hanno però consentito ai nerazzurri di vincere senza troppi affanni contro un’Udinese nettamente in calo nei secondi 45 minuti. Dello stesso parere è sembrato Mario Sconcerti nel suo commento sulle pagine di questa mattina del Corriere della Sera, in cui il noto giornalista ed opinionista racconta le proprie impressioni avute sulla prima partita da titolare di Christian Eriksen in maglia nerazzurra.

La sua analisi: “Conte ricuce nel secondo tempo un’Inter sbagliata e vince a Udine stringendosi al petto il suo passato tante volte discusso. Eriksen non c’è stato, ha giocato solo palloni sicuri come un debuttante qualunque. Si poteva pretendere di più? Sì. Penso anche che Eriksen sia una mezzala di gruppo, si nota dentro la nuvola di un reparto folto non per gli spunti personali. Molto più vistoso Barella, più opportunista Vecino e più fantasista Sensi. Eriksen dovrebbe essere la somma di tutti gli altri. Forse lo sarà, forse no, non siamo davanti a un fuoriclasse assoluto, ma a un gran bel giocatore sì. L’Inter in realtà è cambiata non quando è uscito Eriksen ma quando è tornato Brozovic. Barella ha ripreso il suo posto, tutto è tornato semplice e consequenziale come sono le squadre di Conte. Moses non è uno che passi inosservato. È stato più vivo di Eriksen ma anche più vittima. Il suo avversario, Sema, lo ha saltato molte volte. È stata un’Inter che in difficoltà aveva comunque già vinto la partita dopo un’ora. Credo possa andar bene. Resta questa idea di novità dovunque che spezzano il gioco, ma erano dovute all’assenza di tanti titolari classici, primi fra tutti Lautaro e Brozovic”.

