Sconcerti: “Emergenza virus ingestibile per il calcio. Porte chiuse unica soluzione per il campionato”

Non sarà semplicissimo concordare una scelta che possa metter d’accordo tutti in una situazione di estrema emergenza. Con l’allargamento a macchia d’olio del coronavirus, un ripristino alle normali attività sembra in questa fase lontanissimo, specialmente per quanto riguarda il mondo del calcio. Di questo passo, secondo quanto asserito dal giornalista Mario Sconcerti, l’unica soluzione per consentire il prosieguo del campionato di Serie A riguarda la necessità di giocare tutte le partite da qui fino a quando l’emergenza non si sarà arrestata, a porte chiuse.

L’intervento del giornalista su calciomercato.com: “Temo che l’emergenza virus sia quasi ingestibile per il calcio. Rinviare le gare è tecnicamente quasi impossibile a tre mesi dalla fine della stagione. Non discuto l’emergenza e la necessità di farlo, dico che non c’è più tempo per recuperarle. Da domenica alla fine del campionato ci sono 13 giornate e 13 mercoledì, cioè i giorni utili. Cinque andranno per i turni di Champions, uno sarà occupato dal campionato stesso, il 19 aprile. Due per la Coppa Italia, uno per il recupero della partite non giocate ieri. In totale sono 9 i mercoledì occupati, ne restano solo 4 ed è inutile fa finta di non capire che stiamo andando verso un alleggerimento della situazione. Credo che l’unica soluzione possibile, se permessa dalla protezione civile, sia far giocare le partite a porte chiuse, senza pubblico. Un danno grave che però salverebbe i risultati di un campionato ormai quasi impraticabile”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!