Sconcerti: “Gravina? Deve evitare decine di cause civili. Ecco a chi interessa oggi il calcio”

Una cosa si può dire che sia vera: e cioè che – comunque andrà – non andrà tutto bene. Non potrà essere andato tutto bene, a fine emergenza. Vale per tutto, anche per il calcio: perché – se anche i campionati dovessero riprendere – parte dei danni sono già stati fatti, e molti altri, a cascata, attendono solamente di palesarsi. Specie nelle aule dei tribunali. Ne ha parlato, ai microfoni di Stadio Aperto su TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti: “Gravina in questo momento ha responsabilità serie, e lavora per evitare decine di cause civili che potrebbero mettere in ginocchio la Federcalcio – spiega – Qualunque decisione prenda, ci saranno conseguenze legali e richieste di danni. Non si può lasciare la gestione di una grande azienda come il calcio in mano agli avvocati, devi prendere decisioni per fare meno danni possibili. Davanti ha una strada molto chiara, è il virus che dice cosa fare”.

Sconcerti, poi, compie un’analisi sul calcio inteso come distrazione rispetto alla situazione d’emergenza che il Paese sta vivendo. E il giudizio è severo: “Siamo ancora largamente in un’economia di guerra e quello che mi fa imbestialire è sentire che serve il calcio per distrarci… Vuol dire che siamo un popolo di imbecilli. Il calcio interessa soprattutto a chi lo usa per guadagnarci molto, non ci vengano a dire che ci distraggano perché riusciamo a farlo anche in altri modi”, conclude.

