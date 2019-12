Sconcerti: “Inter, a Natale ti meriti il dolce. Annullato lo svantaggio di nove anni della Juve: c’è un segreto”

A Natale – in teoria – il posto per il dolce c’è per tutti: ma per qualcuno, ce n’è un po’ di più. Sicuramente, al grande tavolo della Serie A, l’Inter è una delle squadre che più di altre è in diritto di godersi il dolce: e sarebbe pure meritato, dopo una prima metà di stagione passata a macinare punti su punti. Ed è dello stesso avviso Mario Sconcerti, noto giornalista e commentatore sportivo, che intervistato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà – ed interpellato, appunto, sulla squadra a cui dare il dolcetto – risponde a tinte nerazzurre.

“Certamente all’Inter, i punti in classifica sono un’enormità, è lei la vera sorpresa del campionato – spiega infatti Sconcerti – Ha annullato il vuoto di nove anni sulla Juve, ha fatto delle cose incredibili ed il segreto è la coppia Conte e Lukaku. Tengono unito un ambiente con dei picchi di classe dei giocatori che portano l’Inter ad avere quasi sempre partita vinta con almeno 15 avversarie. La Juve deve comunque giocarci”.

