Sconcerti avvisa l’Inter: “Con Giroud la Lazio manda un segnale Scudetto. Conte, non ti resta che vincere”

Sono le ultime ore, ma c’è ancora tanto da definire: sono le ultime ore di mercato, appunto, ma l’Inter potrebbe decidere di piazzare un ultimo rinforzo, in attacco, per supplire alle carenze di condizione di Alexis Sanchez e agli eventuali turni di riposo che Antonio Conte dovrà giocoforza somministrare a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku nel corso della stagione. Anche se, secondo Mario Sconcerti, il tecnico nerazzurro può già dirsi soddisfatto: “Adesso non gli resta che vincere – ha dichiarato, ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista sportivo – Vediamo se ce la farà. Inter rinforzata, partendo da Eriksen e passando da Young. Ci accorgeremo che anche Moses è un giocatore di tutto rispetto, insieme anche alla crescita di Bastoni. L’Inter si è avvicinata alla Juve, se non l’ha già raggiunta”.

E sempre in tema mercato, non può passare inosservato il forcing che la Lazio sta conducendo nei confronti del Chelsea per Olivier Giroud, a lungo obiettivo – poi tramontato – proprio della stessa Inter: “E’ un colpo di pazzia di Lotito – ha affermato Sconcerti – Quando arrivano certi giocatori fa sempre bene, non pensavo ci fosse una richiesta così forte da parte del club biancoceleste. E’ un buon giocatore, campione del mondo. Può essere letta come un messaggio o un’indicazione per lo Scudetto. La Lazio ha già un posto in Champions, fare uno sforzo economico così importante vuol dire che credi a qualcosa in più”.

