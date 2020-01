Sconcerti: “L’Inter vince da grande grazie a Conte. E’ una garanzia quasi scientifica”

Un’Inter così sicura su un campo così difficile come quello del Napoli, non si vedeva da diversi anni. Non sarà un mago, ma Antonio Conte avrà sicuramente fatto uso della bacchetta magica in questi ultimi mesi per rendere la sua squadra così bella e vincente, giornata dopo giornata. Rispetto allo scorso anno, sembra davvero tutt’altra formazione, adesso talmente cosciente dei propri mezzi da riuscire a siglare nel giro di pochi minuti il doppio vantaggio al San Paolo. Sulla stessa lunghezza d’onda il giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, nel suo intervento su calciomercato.com.

La sua analisi: “Ora l’Inter è alla pari della Juve, come forza intendo, e nel suo modo anche come qualità complessiva. Vince ormai da grande squadra, questo non significa che continuerà a farlo per sempre. Domenica, per esempio, il girone si chiude con un Inter-Atalanta molto pericoloso. Ma la Juve dovrà giocare all’Olimpico contro la Roma. Dico che si è chiuso comunque un vuoto che lo scorso anno significava 14 punti. Si sono chiusi i dettagli tecnici e di forza. La Juve non ha paragoni, ma l’Inter tiene il confronto e rilancia. E’ questa crescita che impressione. L’inter ha tentato in 10 anni di ricostruirsi senza riuscirci, ha speso molto, cambiato presidenti e tecnici. Poi ha scelto Conte, garanzia quasi scientifica di un rapporto imbarazzante tra causa ed effetto. Non è per niente normale nemmeno nel calcio: sono cose da Guardiola, Klopp, Allegri… non oltre”.

