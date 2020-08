Sconcerti: “Conte? Se non si diverte nessuno può impedirgli di andarsene. Ma vada via con dimissioni e senza buonuscita!”

Mario Sconcerti, noto giornalista, su Calciomercato.com ha fatto il punto sul possibile divorzio tra Conte e Inter che potrebbe concretizzarsi dopo soli 14 mesi.

Ecco le sue parole: “Leggo che sarebbe complessa la soluzione contrattuale di Conte con l’Inter. E perché mai? Mi sembra un caso lineare: Conte non sta bene all’Inter e decide di andarsene. Può avere ragione o torto, ma se non si diverte più nessuno può impedirgli di andarsene. Ti dimetti e addio”.

Niente buonuscita: “Sei tu che rinunci a un contratto, perché dovresti ambire a una buonuscita o qualunque altra complicanza? Hai scelto di andartene, vai. Cosa devi trattare? La buonuscita semmai spetta ai licenziati, per i dirigenti come Conte sono previste per legge. Rispetto la tua decisione, grazie e arrivederci. Perché nel calcio nessuno va mai via in silenzio? La mia certo è ingenuità senile, ma è anche libertà e dignità. Non mi diverto più, scendo e champagne per tutti. Perché ricchi continuano a parlare di soldi per qualunque sentimento?

