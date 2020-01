Sconcerti: “Inter, media punti da sesto posto. Con Eriksen e Young miglioreranno tutti”

Non c’è dubbio che in questo momento l’Inter stia affrontando il principale momento di difficoltà di tutta la stagione. Sebbene i risultati non siano poi così disperati, va registrato un periodo poco brillante sotto diversi aspetti da parte della squadra di Antonio Conte. Fortunatamente, in soccorso alla formazione nerazzurra, stanno per arrivare importanti pedine dal mercato, dal calibro di Christian Eriksen ed Olivier Giroud. Nel frattempo, ecco il duro attacco mossa dal giornalista Mario Sconcerti nell’analisi della ventesima giornata sul Corriere della Sera.

CLASSIFICA – “L’Inter pareggia a Lecce con lo stesso risultato che fu della Juve, ma il suo problema in più è che dal 6 dicembre di pareggi ne ha fatti ormai 4 su sei gare. Una media da quinto-sesto posto, inferiore ai 2 punti a partita che il Milan per esempio sta ottenendo da sette partite. La crisi di fatica che Conte temeva un mese fa è arrivata adesso. Senza corsa diventa decisiva la qualità e qui l’Inter lascia qualcosa agli avversari. Tutto sarebbe logico se riguardasse solo la Juve, ma non spiega il confronto con la Lazio le cui riserve sono anche meno come numero e si chiamano Cataldi e Parolo. L’Inter ha perso in sei partite 8 punti sulla Lazio. C’è una spiegazione più articolata o dobbiamo fidarci?”.

MERCATO – “Ora è in arrivo Eriksen, porterà certamente qualità in più. Ma credo che anche Conte debba crescere con la squadra e capire che quando si perdono punti li perde anche il tecnico. Al di là dei miracoli che Conte vale, è lui che deve dire perché la squadra ha perso intensità da oltre un mese. Con Eriksen e Young migliorano tutti, non solo la squadra di Conte. Ma adesso si torna a sperare nell’effetto mercato per cambiare, non più solo per aggiungere”.

