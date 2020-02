Sconcerti: “L’Inter ha fatto male, ma ha vinto di squadra. Esposito? Non è ancora il suo tempo”

Non ha convinto parecchi opinionisti la vittoria ottenuta soprattutto di strategia dall’Inter di Antonio Conte ai danni dell’Udinese. Il tecnico, che ha saputo gestire perfettamente le proprie risorse a disposizione per pungere i friulani nel secondo tempo grazie agli ingressi di Brozovic e Sanchez, ha ricevuto infatti diverse critiche per un primo tempo giocato non all’altezza. Lo stesso giornalista Mario Sconcerti, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha ribadito sul suo disappunto per la prestazione dei nerazzurri.

Il suo commento: “Inter che vince con i ‘vecchi’? Ha fatto male alcune cose, ha sofferto per un’ora, travolta dalla fisicità e dalla velocità dell’Udinese. Poi vince 2-0, facendo un lavoro di squadra. Esposito? Non è ancora il suo tempo”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!