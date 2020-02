Sconcerti: “Inter, il terzo posto sarebbe un fallimento. Una società di quel calibro non può avere Padelli secondo portiere”

Intervenuto nel pomeriggio sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha rincarato la dose nei confronti dell’Inter, dopo l’analisi pungente che ieri mattina aveva svolto sulle pagine del Corriere della Sera. Secondo il noto cronista, in caso di arrivo al terzo posto, sarebbe da ritenere come fallimentare la stagione della formazione guidata da Antonio Conte. Sconcerti ha poi criticato la società per aver tenuto Padelli nelle vesti di secondo portiere, un errore imperdonabile per un club ambizioso come l’Inter.

La squadra di Inzaghi ha inanellato 19 risultati utili consecutivi, è l’anno della Lazio?

“I risultati dimostrano che la Lazio è la squadra più completa del campionato. Ha giocatori di grandissima qualità, come Luis Alberto che giocherebbe titolare anche nella Juventus e nell’Inter. Immobile ha segnato più di Ronaldo e più di Lukaku, restando in sordina. Poi Milinkovic-Savic è un giocatore importante sul quale si può costruire una squadra importante. Inzaghi ha plasmato bene queste squadra”.

Adesso chi sta attraversando il peggior momento di difficoltà tra Conte e Sarri?

“Il terzo posto sarebbe un fallimento per la stagione dell’Inter. Sarri ha già detto che quando la Juventus è andata da lui a chiedere un’impronta diversa di gioco ha già commesso un errore, questa questione implicitamente è già un fallimento nella stagione della Juventus”.

Come giudichi la situazione portiere in casa Inter e più in generale i movimenti di mercato della squadra milanese?

“Una società del calibro dell’Inter non può avere Padelli come secondo portiere. Non perché Padelli non sia un bravo portiere, ma manca da troppo tempo dal campo e questo si nota molto. Per quanto riguarda la rosa in generale dell’Inter penso che adesso la squadra di Conte possa permettersi di dire molto in ottica campionato. È una squadra potente che continua a crescere giornata dopo giornata. Di Conte non ho capito delle uscite pubbliche, si è concesso delle libertà dialettiche che nel calcio sono inusuali”.

