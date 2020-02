Sconcerti: “Strano che l’Inter abbia trascurato il secondo portiere. Padelli non gioca da 4 anni…”

Sembravano chiusi i trasferimenti in entrata dell’Inter dopo gli arrivi di Eriksen, Moses ed Ashley Young e la scadenza del mercato di gennaio. Invece, l’emergenza portieri con l’infortunio di Samir Handanovic, ha indotto il club nerazzurro a sondare tra gli svincolati Emiliano Viviano. Stasera, dunque, è confermata la presenza di Daniele Padelli tra i pali in Coppa Italia contro il Napoli, mentre sull’ex portiere di Spal e Sampdoria – che ha già effettuato visite mediche e test – una decisione definitiva arriverà entro poche ore. A questo tema, Mario Sconcerti ha dedicato il ‘Cappuccino’ di questa mattina sulle pagine di calciomercato.com.

Le sue parole: “E’ strano che una squadra come l’Inter, che tanto ha chiesto al mercato, sia rimasti con Padelli come secondo portiere. Padelli è stato un portiere e probabilmente lo è ancora, ma non gioca a calcio da quasi quattro anni. Le sue ultime partite prima del derby sono state nel Torino nella stagione 2015/2016, dove mise insieme due presenze e poi più niente. E’ ancora abbastanza giovane per un portiere, 34 anni compiuti, Handanovic ne ha uno in più. Ha sempre un bel fisico, ma non ha più l’abitudine alla partita. Per giocare in A il colpo d’occhio, bisogna capire traiettoria e forza del pallone. Infatti su Rebic ha visto la palla quando era già passata. L’Inter cerca di rimediare adesso con Viviano, anche lui fermo da molto tempo e non a caso svincolato. Perché una società così importante, così ricca e ambiziosa, ha trascurato un dettaglio fondamentale?”.

