Sconcerti: “Juventus, così perdi il campionato. L’Inter dell’altra sera è nettamente superiore”

Tre partite sono passate, dalla ripartenza del calcio post-lockdown: e già abbiamo assistito a un processo all’Inter dopo l’eliminazione col Napoli, nonché a un processo a Sarri dopo le due deludenti uscite della Juventus in Coppa Italia, la cui finale, ai rigori, è stata persa proprio contro i partenopei. Chiaro è che ora si attendano ai nastri di partenza tutte le altre: c’è un campionato da riprendere e la condizione di ciascuna squadra è pressoché impronosticabile. Ma Mario Sconcerti, giornalista e opinionista sportivo, intervistato ai microfoni di TMW Radio, ha espresso alcune considerazioni interessanti proprio in merito alla lotta Scudetto. Da cui l’Inter potrebbe non essere del tutto tagliata fuori.

Sconcerti comincia la sua analisi parlando della Juventus: “Questa squadra non è competitiva – spiega – Una squadra poco brillante sotto porta, che non riesce mai a essere pericolosa. Un momento confuso che va a sommarsi a un altro momento confuso di tutta la stagione. Ora la Juve rischia di perdere il campionato, questa non è una squadra che vince. Non è giusto giudicare da queste partite, anche se ti sono costate un trofeo. Il vantaggio è della Lazio che però ancora non abbiamo visto. L’Inter che abbiamo visto è nettamente superiore a questa Juve”.



