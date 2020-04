Sconcerti: “La Juve vuole Icardi per sostituire Crisitano Ronaldo. L’Inter lo dovrà cedere”

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato su Corriere.it della possibile trattativa che potrebbe portare Mauro Icardi alla Juventus. I bianconeri da anni lo seguono infruttuosamente, ma questo potrebbe essere il momento opportuno, PSG permettendo. Sconcerti ha dichiarato: “Secondo me la Juve insiste tanto per Icardi perché lo vede come sostituto di Cristiano Ronaldo. Temono di perdere il portoghese, non solo per questioni di età, e vuole cautelarsi”.

“Magari non sarebbe fondamentale ora, ma uno così va preso appena capita l’occasione, specie se puoi fare uno sgarbo a una rivale. Ora poi l’Inter è meno forte. O vende Icardi o rischia di perderlo poi a parametro zero quando scadrà il contratto. Con Ronaldo in squadra, Icardi probabilmente patirebbe e segnerebbe meno, ma a patire di più sarebbe Dybala forse, anche se al fianco dell’ex capitano nerazzurro credo si adatterebbe alla perfezione, si completerebbero. Credo che saranno i due argentini il futuro dell’attacco bianconero per i prossimi 4-5 anni”.



