Sconcerti: “Messi o Griezmann? Inter, io penserei a tenermi Lautaro! Su Chiesa e Castrovilli…”

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà per parlare dei temi più caldi che tengono banco nel mondo del calcio. A partire dalla telenovela Lautaro Martinez e della suggestiva ipotesi di uno scambio con Griezmann.

Ecco le sue parole: “Quest’anno il francese non ha giocato bene, è comunque un ottimo giocatore ma diverso da Lautaro. Mi sembrerebbe un ripiego, seppur di lusso. Lautaro è un giocatore con più prospettive. Mi sembra più completa la coppia Lautaro-Lukaku”.

Sogno Messi: “Ne ha parlato incautamente Moratti, che però ha chiarito che parlava da tifoso. C’è un contratto in scadenza ma non credo possibile che Messi possa fare a meno del Barcellona e viceversa. Se dovesse accadere, l’Inter può entrare in corsa. Ma io penserei a tenermi Lautaro intanto”.

Chiesa e Castrovilli: “Ormai da troppo se ne parla. Si può fare a meno di tutti. In generale però la Fiorentina ora è una società ricca e non è così semplice portarle via i giocatori”.

