Sconcerti rincara la dose: “Conte deve fare un salto di qualità! Eriksen è un eccesso in questo momento”

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma Maracanà, per commentare la sfida andata in scena ieri sera all’Olimpico di Roma tra Lazio e Inter.

Ecco le sue parole: “L’Inter ha cercato di alzare la personalità e la qualità della squadra Conte. Ci riuscirà, ma Eriksen è un eccesso in questo momento. Deve fare un salto di qualità anche Conte. Il timore di Conte è che il centrocampo non ce la faccia con una mezzala come il danese. Sa far le cose, ma ancora non si è adattato. Capisco Conte ma deve cambiare il centrocampo dell’Inter”.

La Lazio di Inzaghi: “Io mi spiego questo come un cambiamento auspicato. Se la Lazio smetteva di accontentarsi, aveva il dovere di provarci per vincere. Lo dicevo da inizio stagione. La Lazio ha smesso di accontentarsi. Tare infatti ha svelato che sono due anni che mettono nel contratto dei giocatori il premio scudetto”.

