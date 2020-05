Sconcerti: “Lotta scudetto? Inter meno fisica, può trovare energia prima degli altri”

Quasi tutti i club durante gli ultimi giorni sono tornati pian piano agli allenamenti, seppur individuali, presso i rispettivi centri sportivi. Stando all’ultimo DPCM, invece, dal prossimo lunedì potremo assistere a delle piccole concessioni in termini di sedute collettive. Ad ogni modo, prima di una ripresa del campionato, serviranno almeno 4 settimane prima che i calciatori riescano a raggiungere una condizione fisica accettabile, come sottolineato questa mattina da Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Proprio per questo motivo, formazioni con calciatori esplosivi come quelli dell’Inter, potrebbero impiegare meno tempo ad entrare in forma.

Questa la sua considerazione: “A naso la Lazio dovrebbe partire meglio. Ha sempre avuto tutti i giocatori sott’occhio, nessuno è partito. La Juve ha ancora giocatori lontani, un gruppo da ricreare. Un giocatore è molto attento a cosa accade all’altro. Comportamenti diversi nello stesso problema creano divisioni. L’Inter è forse la meno fisica fra le tre, un centrocampo con Candreva-Barella- Brozovic-Sensi dovrebbe ritrovare energia prima degli altri. Certo non Lukaku, ma Lautaro sì”.

