Sconcerti: “Suning un’ottima scelta, l’Inter tornerà ad essere solida. Mercato? C’è un paradosso”

Pochi giorni fa l’Inter ha celebrato i primi quattro anni sotto la proprietà di Suning. Da quando il colosso cinese con a capo Zhang Jindong è entrato a far parte della famiglia nerazzurra, effettivamente i risultati sono stati notevoli. A partire dall’aspetto sportivo in cui si è assistito al ritorno della squadra in Champions League per due anni consecutivi ed alla lotta allo scudetto attualmente in corso, fino ai miglioramenti economici grazie alla crescita esponenziale del fatturato interista con un’eccellente politica di espansione commerciale anche oltre i confini europei.

Della gestione Suning, ha parlato Mario Sconcerti sulle frequenze di tuttomercatoweb.com: “Inter? Con Suning tornerà ad essere una realtà internazionale solida. E’ una situazione che ha sempre dei rischi, ma la società è grossa e conosciuta a livello internazionale. Suning è un’ottima scelta, perché ha portato a una situazione famigliare: il fatto che ci sia il figlio alla guida, è una buona garanzia. Mercato? Un attaccante dovrà prenderlo. Anche con Lautaro ancora in rosa, manca un attaccante. E’ paradossale che abbia venduto uno dei migliori centravanti al mondo. ma non credo che sia ancora chiusa la questione”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!