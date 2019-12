Sconcerti: “Vidal è il giocatore perfetto per l’Inter perchè vive di battaglie”

Dato che le voci continuano a farsi sempre più insistenti su un possibile sbarco di Arturo Vidal a Milano, Mario Sconcerti ha voluto dire la sua sull’operazione.

Ai microfoni di TMW Radio il giornalista non ha nascosto i suoi apprezzamenti per il giocatore sottolineando come andrebbe anche a sposarsi bene con il gioco dell’Inter di Antonio Conte.

Queste le sue parole: “Vale molto, perché è un giocatore che tecnicamente ha un percorso lungo ma è anche di grande temperamento. L’unico problema sarà l’età, ma non adesso. E’ un giocatore che vive di battaglie. Per una squadra che deve sempre dimostrare una superiorità, Vidal è il giocatore ideale“.



