Sconcerti: “Inter, Vidal porta motivazioni: hai colmato il gap con la Juve. E per lo Scudetto la vedo così”

Uno Scudetto non passa solo per il tasso tecnico, ma passa anche per le motivazioni: lo sa bene Antonio Conte, che proprio su questo punto sta insistendo e proprio attorno alle motivazioni sta costruendo la propria Inter. E lo sa bene anche Mario Sconcerti, giornalista ed opinionista sportivo, che parla dei nerazzurri ai microfoni di TMW Radio: e che ricorda come dal mercato – col possibile arrivo di Arturo Vidal – possa presto arrivare un surplus di motivazioni che al club meneghino può fare solo che bene: “Il gap lo ha già colmato con la Juve, sono in testa alla pari – afferma Sconcerti – Con Vidal, non è favorita per lo Scudetto ma prende un giocatore le cui caratteristiche mancano in rosa. L’Inter ha molte più motivazioni della Juventus in campionato e le motivazioni sono importanti”.

Dopodiché, il discorso passa sulle caratteristiche del cileno: “Vidal è completo, maturo, sta bene fisicamente. Servirebbe a tutti, all’Inter anche – spiega – Vidal è più mezzala, come Barella. Sensi può fare da riserva di Brozovic come regista ed è un trequartista importante. Io non farei a meno di Sensi, ma certo che Vidal e Brozovic sono più pronti di Sensi”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!