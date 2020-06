Lo scudetto delle coppie, Lukaku-Lautaro la più equilibrata

Da sempre, il campionato di Serie A è stato caratterizzato da una forte connotazione tattica e difensiva. Con la miglior difesa del torneo, buona parte di scudetto era già in tasca. Quest’anno potrebbe non bastare. Juventus, Lazio e Inter, questo l’ordine delle prime tre squadre in classifica. Tre squadre con tre coppie gol molto prolifiche, quasi atipico per il nostro campionato. La coppia più equilibrata sembrerebbe essere quella nerazzurra. Secondo quanto ripotato anche da TuttoSport, dati alla mano Lukaku e Lautaro hanno fatto centro ben 30 volte insieme, 18 il belga e 12 l’argentino.

Il tandem più prolifico è invece quello biancoceleste formato da Immobile e Correa, complice la grande annata del centravanti italiano, totalizzando 34 gol insieme, 27 dei quali dello stesso Immobile e 7 dell’argentino. A pari merito con la coppia dell’Inter troviamo poi Ronaldo e Dybala, rispettivamente con 22 e 8 gol. Da notare quindi come la rinominata Lu-La sia la coppia più in equilibrio tra le tre, così come si denota anche in campo. I due giocatori infatti si cercano e si trovano come nessun altro dei tandem d’attacco.

I numeri di certo non si fermeranno qui e forse, per una volta, le coppie d’attacco saranno tanto fondamentali quanto una solida fase difensiva nel nostro campionato.

