GdS – Per lo scudetto è corsa a 3: l’Inter di Conte può volare

Con la vittoria della Supercoppa ed il secondo 3-1 rifilato alla Juventus in questa stagione dopo quello del campionato, la Lazio si è ufficialmente alla corsa scudetto insieme all’Inter e agli stessi bianconeri. In questo momento, la formazione biancoceleste è separata da sei punti rispetto alle due in testa, ma con una partita da recuperare contro l’Hellas Verona. Insomma, oltre ai nerazzurri che stanno dando parecchio filo da torcere, anche Simone Inzaghi sta cercando di rovinare il primo anno bianconero di Maurizio Sarri.

Queste numerose difficoltà dell’ex tecnico del Napoli, non fanno che agevolare il lavoro di Antonio Conte. Come ribadito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, vi sono delle differenze enormi di gestione dei due allenatori. Nel rispetto dei ruoli e delle gerarchie, tutta l’Inter dipende da lui. Quelli sotto, i giocatori, e quelli sopra, i dirigenti. Sarri non ce l’ha un Barella che dice: “Per Conte mi farei ammazzare”. Il carisma di Antonio ha plasmato l’Inter in un blocco unico, un monolito solido.

Se il mercato sarà poi benevolo, un Vidal in più a centrocampo consentirebbe al tecnico di poter utilizzare anche le risorse della panchina a partita in corso, considerato che il terzetto titolare ad oggi sarebbe composto da Sensi, Barella e Brozovic. Con Sanchez ed una riserva di Lukaku (Llorente?), poi, anche il belga riuscirebbe a rifiatare di tanto in tanto. E se anche Marcos Alonso riuscisse a sbarcare a Milano, allora sì che quest’Inter risulterebbe sempre più completa.

