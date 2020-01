Sebastiano Esposito si racconta: ”Mio padre non mi ha mai creato pressioni, non è cosa da tutti”

Prendete nota. Lunedì 20 gennaio su Dazn andrà in onda l’intervista a Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 dell’Inter di Antonio Conte, che sarà il protagonista del format dell’emittente televisiva Piedi per terra, dedicato ai talenti più luminosi del nostro calcio.

Nell’anticipazione offerta dalla piattaforma per il lancio dell’intervista, Esposito ha parlato del rapporto con il padre, anche lui giocatore: ”Non ha creato pressioni essere figlio di un calciatore anche perché mio padre ha fatto ben poco da calciatore, ha fatto più da allenatore. Mio padre non mi ha mai creato pressioni, è sempre stato al di fuori di questo. E questa è una cosa non da tutti”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!