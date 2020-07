Che fine ha fatto Sebastiano Esposito? Dopo la ripresa non ha giocato nemmeno un minuto

Nell’Inter del post lockdown non sembra avere spazio Sebastiano Esposito: il giovane nerazzurro non è mai sceso in campo nelle cinque partite disputate. Dopo la Coppa Italia, nemmeno in campionato Esposito riesce a ritagliarsi un piccolo spazio sfruttando anche le cinque sostituzioni possibili.

La prima strana sensazione è stata proprio la sfida contro il Napoli: nonostante l’Inter dovesse vincere a tutti i costi Esposito non è subentrato e Conte negli ultimi minuti gli ha preferito Ranocchia in versione attaccante piuttosto che puntare su di lui. In Serie A il baby talento sta pagando la forma strepitosa di Sanchez, anche se nemmeno un minuto in campo suona comunque strano.

Esposito, che ha da poco cambiato il procuratore, è alle prese con la questione rinnovo e probabilmente la situazione creatasi sul suo futuro sta un po destabilizzando le prestazioni dell’attaccante.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!