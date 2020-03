Seduta mattutina per l’Inter: possesso palla e lavoro tecnico-tattico

Domenica o lunedì l’Inter di Antonio Conte tornerà in campo e lo farà nel big match contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il campionato italiano dunque va avanti, recuperando le gare della scorsa settimana e facendo slittare così di una settimana il calendario.

I nerazzurri – che oggi sarebbero dovuti partire per Napoli – hanno svolto un allenamento mattutino come riportato dal report sul sito ufficiale del club:

“APPIANO GENTILE – Squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning. I nerazzurri non scenderanno in campo per la sfida contro il Napoli di Coppa Italia dopo l’ufficializzazione del rinvio a data da destinarsi.

Per i ragazzi di Antonio Conte, dopo una fase di riscaldamento con andature e stretching, spazio a esercizi di possesso palla, prima di un lavoro tecnico-tattico”.



