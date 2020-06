GdS – Sensi è la chiave dalla panchina: il sesto uomo nel centrocampo di Conte

Solitamente è un concetto applicabile al panorama cestistico, ma dal parquet ci perdoneranno per questo prestito terminologico: Stefano Sensi sarà il sesto uomo nel centrocampo da quintetto di Antonio Conte. L’ex Sassuolo, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere plasmato dal tecnico nerazzurro in una risorsa per spaccare la partita a gara in corso d’opera.

A Napoli è successo proprio così, ma il numero 12 dell’Inter è entrato in campo fin troppo tardi per poter dare un contributo valido. Ora che Eriksen si è preso di diritto la titolarità sulla trequarti, Sensi diventerà un’alternativa di lusso; non è finita qui, però. Conte, infatti, potrebbe utilizzarlo anche al fianco del danese ex Tottenham: una variabile tattica da 3-4-2-1, con due trequartisti alle spalle di Romelu Lukaku.

