Nuovo consulto in Germania per Sensi: Conte e l’Inter lo aspettano. Nessun dubbio sul futuro

Stefano Sensi è una pedina fondamentale per Conte da recuperare il prima possibile. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri il centrocampista nerazzurra è tornato ad Appiano Gentile dopo aver fatto visita al dottore Muller-Wohlfarhrt per un nuovo consulto in Germania.

Dopo esserci già andato a dicembre, Sensi ci è tornato d’accordo con lo staff medico nerazzurro. L’obiettivo è quello di porre fire a questi infortuni e tornare il prima possibile a disposizione di Conte. L’anno prossimo ci sono gli Europei, l’Inter non ha dubbi sul riscatto con Sensi che sarebbe un’alternativa di lusso ad Eriksen.

