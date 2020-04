Sensi: “Messi? Meglio averlo come compagno. Conte mi ha trasmesso la sua mentalità. Sullo spogliatoio…”

Recuperare da una lunga serie di infortuni serrato tra le mura domestiche della proprio abitazione non è certo il massimo, ma almeno Stefano Sensi sta avendo a disposizione parecchie settimane per tornare al top e mettersi a totale disposizione di Antonio Conte in caso di ripresa del campionato. Il centrocampista dell’Inter che a fine stagione verrà riscattato per circa 20 milioni di euro a titolo definitivo dal Sassuolo, è intervenuto nel pomeriggio in collegamento su Sky Sport 24.

INFORTUNIO – “Sto facendo cose specifiche per i problemi che ho avuto, ma già fa prima dello stop per il virus: con lo staff sto potenziando il fisico e questa cosa col tempo mi aiuterà. Lo spogliatoio? Viverlo ora non è facile perché non ci vediamo fisicamente, ma ci sentiamo sul gruppo whatsapp. Ogni due giorni facciamo allenamento ‘insieme’ con lo staff”.

INTER – “Sicuramente non me l’aspettavo, ho fatto un grande inizio di stagione, devo tanto alla società, ai miei compagni e ai tifosi che mi hanno fatto sentire subito a casa. Ho sempre dato i massimo, poi ho avuto problemi che mi hanno costretto a stare fuori”.

CONTE – “Mi ha dato quella intensità che prima non avevo. Mi ha aiutato ad entrare nella sua mentalità: ora ho un modo di fare la mezzala diverso da prima”.

SU MESSI – “Affrontarlo è stata un’emozione grande, lo è per chiunque perché è uno dei migliore di tutti i tempi. Lui all’Inter? Meglio averlo come compagno”.

FUTURO – “Sarà più bello riprendere dopo questo periodo difficile: vorrà dire che abbiamo vinto questa lotta. Dovremo vivere tutto con più passione, molta più voglia di fare qualcosa in più ma ora la cosa principale è stare a casa altrimenti la ripresa si allontanerà ancora di più”.

