CdS – La nuova vita di Sensi in nerazzurro: il peggio è alle spalle, sarà il jolly di Conte

La prima parentesi di Stefano Sensi con la maglia dell’Inter è stata un’altalena: ha spiccato il volo nelle prime uscite stagionali, ma poi qualcuno ha smesso di spingere. Gli infortuni hanno ridimensionato il suo valore all’interno della rosa nerazzurra, con i minuti che sono diventati sempre meno; ora, però, come sottolineato dal Corriere dello Sport, Sensi aspetta una nuova vita in nerazzurro.

L’importanza che verrà data sempre più a Christian Eriksen, nonostante le apparenze, non tenderà a sminuire l’apporto dell’ex Sassuolo nello scacchiere tattico di Antonio Conte. L’ex CT della Nazionale, infatti, vorrebbe rendere Sensi un vero e proprio jolly nella compagine nerazzurra: un’alternativa di lusso al danese, oltre che un elemento di qualità in regia. Sensi possiede qualità camaleontiche: perché non sfruttarle?

Nell’auspicio che il futuro riservi notizie liete, l’orizzonte di Stefano Sensi non può che tingersi di nerazzurro. Dopo il riscatto dal Sassuolo, inizia la sua scalata alla redenzione.

