Nazionale – Sensi torna titolare con l’Italia, Mancini lo assicura: “Difficilmente Jorginho partirà dall’inizio”

Ci saranno diversi interisti nell’Italia che partirà dal primo minuto questa sera nella sfida di Nations League contro la Bosnia. Iniziando dall’ormai ex Biraghi, rientrato da pochissimi giorni ufficialmente alla Fiorentina dopo il prestito a Milano della scorsa stagione, fino ad arrivare ai due centrocampisti: Nicolò Barella e Stefano Sensi. L’ex Cagliari è un titolare fisso della Nazionale di Roberto Mancini, mentre l’ex Sassuolo – reduce da una serie lunghissimi di infortuni – prenderà il posto di Jorginho davanti alla difesa.

Una bella opportunità dunque per Sensi che non vede il campo con continuità dallo scorso ottobre, ma anche un rischio in ottica Inter se consideriamo la fragilità del suo fisico negli ultimi mesi. Ad ogni modo, il ct Mancini ha confermato in anticipo la sua presenza ai microfoni di Rai Sport: “Sensi dal primo minuto? Jorginho difficilmente partirà dall’inizio, è arrivato qualche giorno dopo rispetto ai compagni e stiamo valutando le sue attuali condizioni. Sicuramente sarà con noi in panchina, perché potrà servirci a gara in corso”.

