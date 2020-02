Serena: “Inter e Lazio posso approfittare se la Juventus sbaglia, Conte ha dato aggressività”

56 in 173 presenze: Aldo Serena è stato sicuramente uno degli attaccanti storici del campionato italiano tanto da vestire le maglie di Inter, Milan e Juventus. Con i nerazzurri però il suo miglior periodo della carriera. Intervistato da IlMilanista.it in vista del derby di domenica sera, Serena ha parlato della corsa scudetto e del momento dell’Inter di Antonio Conte: “La Juventus ha sempre quel quid in più delle altre. Fra poco però, inizierà la fase decisiva della Champions League e i bianconeri, che da anni aspirano a vincerla, potrebbero perdere qualcosa per strada in campionato; in quel caso Lazio e Inter sarebbero pronte ad approfittarne. I biancocelesti poi, sono davvero sorprendenti, hanno stupito me e molti degli addetti ai lavori. L’Inter ha fatto una campagna acquisti mirata e di alto livello, può davvero lottare con la Juventus per lo scudetto”.

Sull’Inter: “Io penso che Conte sia un allenatore bravissimo a capovolgere le squadre in poco tempo. L’Inter di Spalletti andava piano, per linee orizzontali e con cadenze facili da leggere per le difese avversarie. Lui è riuscito a dare aggressività, vivacità e ritmo al gioco. Poi il suo carattere, esuberante e mai domo. Di fatti non è la prima volta che chiede sforzi notevoli alla propria società sul mercato e penso che la famiglia Zhang lo abbia ampiamente accontento in tal senso, sia con Erikesn, sia con i rinforzi sugli esterni: Young e Moses”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!