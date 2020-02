Serena: “Ibra o Lukaku? Scelgo il belga. I primi 20′ saranno fondamentali per il match”

Aldo Serena, ex calciatore di Inter e Milan, ha parlato a Il Giorno in vista della sfida di domani sera. Ecco le sue parole:

FAVORITA – “Si arriva a questa partita con l’Inter favorita rispetto al Milan, ma i rossoneri nel 2020 hanno invertito la rotta. Non tanto sotto il profilo del gioco, quanto nei risultati. In questo Ibra ha messo lo zampino“.

IBRA O LUKAKU – “Qualche anno fa avrei scelto Ibrahimovic, oggi prendo Lukaku. Sta entrando nella fase della completa maturazione, Boniperti diceva sempre che dai 26 ai 30 anni si dà il meglio di sé”.

GIOCO DI CONTE – “I concetti del tecnico interista sono quelli del gruppo, del giocare uno per l’altro, sacrificandosi. Aveva bisogno, per far toccare con mano ai suoi calciatori il suo credo, di qualcuno che incarnasse questo spirito. Lukaku è un trascinatore generoso, dà consigli e ha l’atteggiamento giusto. Lautaro è diventato quel che è perché ha capito quale strada prendere per diventare un grande e sta al gioco del compagno di squadra, tecnicamente e come spirito. Lo scorso anno, posto che non ha giocato spesso accanto a Icardi, non è cresciuto così“.

LA CHIAVE DEL MATCH – “I primi 20′, quando spesso l’Inter ha indirizzato le partite verso la vittoria. L’avvio sarà fondamentale perché i nerazzurri spingeranno e il Milan dovrà essere abile a non subire la veemenza dell’avversario“.

BARELLA-MATTHAUS – “Possiamo accostarlo come caratteristiche, ha un ottimo cambio di passo ed è deciso nel tackle. Oggi sarebbe però gravoso per Barella prendere questa etichetta. Confermare quanto ha fatto Lothar è difficile: ha vinto il Pallone d’Oro, il Mondiale. Gli assomiglia, ma mi fermerei lì“.

